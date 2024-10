Beamten der Schifferstadter Polizei fiel am Sonntagabend gegen 18.40 Uhr ein Mann auf, der mit seinem Auto in der Speyerer Straße unterwegs war. Als die Beamten den Mann kontrollierten, gab sich dieser auffällig nervös und zittrig, darüber hinaus konnten die Polizisten bei ihm drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Als die sie den Mann durchsuchten, fanden sie ein kleinen Tütchen, das positiv auf die Wirkstoffe Amphetamin und Kokain getestet wurden. Der anschließend beim Fahrer durchgeführte Urintest reagierte ebenfalls positiv auf Kokain. Der Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde auf die Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde und er eine Sicherheitsleistung hinterlegen musste. Obwohl die Beamten beim Beifahrer des 32-Jährigen und in dessen Wagen nichts Verdächtiges mehr fanden, kommen auf den Mann jetzt Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.