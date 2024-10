Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Mittwoch in der Berliner Straße in Bobenheim-Roxheim erwischt. Der Mann war aufgefallen, da er mit seinem Wagen in Schlangenlinien unterwegs war. Als die Polizisten den Fahrer kontrollierten, stieg ihnen ein starker Alkoholgeruch in die Nase. Der Mann musste „pusten“ und brachte es dabei auf einen Wert von 1,28 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.