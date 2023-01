Am frühen Freitagabend hat die Polizei in der Straße Im Hellwich in Schifferstadt einen 66-Jährigen erwischt, an dessen Mofa der Marke NSU Quickly das montierte Versicherungskennzeichen bereits seit 42 Jahren abgelaufen war. Die Beamten stellten es sicher, verboten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.