Schwerwiegende Verstöße haben Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim am Dienstag gegen 14.15 Uhr bei der Kontrolle eines ausländischen Reisebusses auf der Tank- und Rastanlage Dannstadt-West festgestellt. Das Fahrzeug mit Anhänger war auf der A61 in Fahrtrichtung Süden unterwegs, mit 14 Fahrgästen und drei Busfahrern. Bei allen Fahrern wurden die Lenk- und Ruhezeiten überprüft. Laut Polizei seien in den vergangenen 28 Tagen mehrfach die Ruhezeiten verkürzt und die zulässige Lenkdauer erheblich überschritten worden. Von den drei Fahrern wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von insgesamt 10.100 Euro einbehalten. Die weiteren Ermittlungen gegen das Busunternehmen und die Fahrer werden nach Polizeiangaben durch das Bundesamt für Logistik und Mobilität geführt.