Auf der A 61 bei Dannstadt haben am Donnerstag Beamte der Autobahnpolizei Ruchheim den gewerblichen Güterverkehr kontrolliert. In Summe konnten dabei mehrere Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten sowie technische Mängel an den Lastkraftwagen festgestellt werden. Weiter fiel den Einsatzkräften an mehreren Lkw eine mangelnde Ladungssicherung auf. Einige der Fahrer hielten sich zudem nicht an das Überholverbot für Lastkraftwagen in diesem Bereich der Autobahn. Unrühmlicher Spitzenreiter war nach Angaben der Polizei der Führer eines Lkw, den aufgrund zahlreicher Verstöße gegen die Sozialvorschriften ein Bußgeld von etwa 5000 Euro erwartet.