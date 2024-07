Aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit hat ein 32-jähriger Autofahrer am Montag um 22.10 Uhr in Harthausen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann mit seinem Opel auf der Hanhofer Straße von Hanhofen kommend und wollte nach rechts in die Straße Kohlplatte abbiegen. Der Pkw rutschte in den Einmündungsbereich und drehte sich um 180 Grad. Die Polizei beobachtete den Vorfall und führte eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen gültigen Führerschein besitzt. Zudem bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,09 Promille. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, und sein Opel wurde zur Sicherstellung präventiv beschlagnahmt.