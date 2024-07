Eine konstituierende Kreistagssitzung ist ein einziger Wahlmarathon. Am längsten dauert es, bis die neuen Beigeordneten für den Rhein-Pfalz-Kreis bestimmt sind. Keine Überraschung, aber nun im Amt bestätigt sind Volker Knörr, Bianca Staßen sowie Marion Schleicher-Frank. Wer wissen will, für was die drei künftig zuständig sind, muss durchhalten oder gute Quellen haben.

Das menschliche Gehirn leistet im Bereich Verdrängung ganze Arbeit. Oder ging es vor fünf Jahren tatsächlich schneller? Die konstituierende Kreistagssitzung