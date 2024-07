Mit einer sportlichen Einlage begann der Altriper Ortsbürgermeister Volker Mansky (parteilos) seine zweite Amtszeit. Am Team an seiner Seite hat sich nichts geändert, auch wenn es nach Ansicht der CDU einen Anlass für einen Wechsel gegeben hätte. An der Zusammensetzung des Gemeinderates schon.

Eng geht es zu im Ratssaal des Altriper Rathauses. Vor allem dann, wenn neben den neu gewählten auch noch die ausscheidenden Ratsmitglieder und Besucher anwesend sind. Neue Ratsmitglieder bekommen