Schon vor über 25 Jahren wollte die Gemeinde Neuhofen einen Bebauungsplan für das Gebiet „Südlich der Heinestraße“ aufstellen lassen. Daraus wurde aber nichts. Nun sollen Nägel mit Köpfen gemacht werden, denn die Gemeinde möchte klar regeln, was dort gebaut werden darf und was nicht.

Es geht um das Gebiet, das zwischen Ludwigshafener und Heinestraße beziehungsweise Friedhof liegt. Einen Entwurf für einen Bebauungsplan habe es im Jahr 2000 gegeben, der sei damals aber vom Gemeinderat nicht angenommen worden, erklärt Frank Juchem, Leiter des Bauamts der Verbandsgemeinde Rheinauen. Nach Einwohnerversammlungen im Jahr 2006 und 2008 ließ man das Verfahren dann ruhen, da man offenbar keine Einigung erreichen konnte.

Da aber immer mal wieder Grundstücksbesitzer fragen, ob sie in zweiter Reihe bauen können, möchte die Gemeinde nun Planungssicherheit schaffen, um nicht bei jedem Fall einzeln entscheiden zu müssen, ob sich das Vorhaben in die Umgebung einfügt. Dabei soll es auch um die große Grünfläche gehen, die von den Häusern eingeschlossen ist. „Es gab damals verschiedene Lösungsansätze“, erinnert sich Wolfgang Kraus (SPD), der Bürgermeister von Neuhofen war, als der Gemeinderat 1997 den Beschluss fasste, einen Bebauungsplan aufzustellen. Schon damals habe man die Anzahl der Wohneinheiten begrenzen und eine Erschließung des Innenraums verhindern wollen.

Bestandsaufnahme steht an

Sieht man allerdings auf ein Luftbild von Neuhofen, stellt man fest, dass da in den letzten Jahren wohl einiges gebaut wurde, was da eigentlich nicht stehen dürfte. Zum Beispiel gewerblich genutzte Gebäude oder Wohnbebauung zu weit hinten im Grundstück.

Wenn nun, wie der Gemeinderat es beschlossen hat, ein Bebauungsplan erstellt wird, dann wird zunächst eine Bestandsaufnahme gemacht, erklärt Juchem. „Dann schauen wir, wie man mit Fehlentwicklungen in diesem Gebiet umgehen kann.“ Dann müsse der Gemeinderat prüfen, ob das so bleiben könne oder ob die Kreisverwaltung als Bauaufsichtsbehörde gebeten werde, etwas zu unternehmen. Dabei gehe es aber nicht um den Gartenbaubetrieb südlich des Friedhofs, stellt Juchem klar. Gewächshäuser seien zwar erlaubt, wenn sie verwendet werden, um Pflanzen anzuziehen. Nicht aber, wenn sie als Unterstand für Maschinen genutzt werden. In diesem Fall könnte der Gemeinderat dann entscheiden, diesen Teil des Gebiets als Gewerbefläche ausweisen. Im Flächennutzungsplan ist das bereits geschehen.