Konrad Reichert ist einstimmig zum Direktkandidaten der FDP im Wahlkreis 38 gewählt worden. Der Maxdorfer ist Vorsitzender der Freidemokraten im Rhein-Pfalz-Kreis. Sein B-Kandidat ist Marc Hauck, FDP-Vorsitzender und Beigeordneter der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim.

Die FDP möchte wieder Regierungsverantwortung übernehmen. Das Ziel sei, bei der Landtagswahl am 14. März 2021 ein starkes Ergebnis zu erzielen, betonen Konrad Reichert und Marc Hauck bei der Wahlkreismitgliederversammlung im Restaurant Niko’s in Neuhofen. Der Wahlkreis 38 umfasst die verbandsfreien Gemeinden Böhl-Iggelheim, Limburgerhof und Mutterstadt sowie die Verbandsgemeinden Dannstadt-Schauernheim, Maxdorf und Rheinauen.

Kultur ist eines von Reicherts Schwerpunktthemen, dieses bearbeitet er auch im FDP-Landesvorstand. Für ihn muss Kultur zur kommunalen Pflichtaufgabe werden, auch um zum Beispiel Angebote wie Jugendkunstschulen oder Musikschulen aufrecht erhalten zu können. Aber auch die Umgangskultur müsse sich zukünftig wieder verbessern, Respekt und faires Miteinander wieder an Wert gewinnen. So könne in allen Lebensbereichen eine Verbesserung erreicht werden.

Es gehe darum, liberale Schwerpunkte zu setzen, betonte Hauck. Wichtig seien etwa ein breites Bildungsangebot, eine gute Ausstattung der Schulen, eine klare Akzentsetzung in der Verkehrspolitik und weiterhin hohe Investitionen in den Straßenbau.