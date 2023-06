Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wo und in welchem Umfang sollen in Neuhofen langfristig neue Wohnbauflächen entstehen? Diese Entscheidung muss wohl überlegt werden. Und sie ist nicht konfliktfrei. Mehrere Interessen stoßen aufeinander. Einerseits möchte man künftigen Generationen ermöglichen, in Neuhofen zu wohnen. Andererseits stellt sich die Frage, wie viel Boden man noch versiegeln möchte.

Um den Flächennutzungsplan fortzuschreiben, müssen künftige Wohnbau- und Gewerbeflächen festgelegt werden. Zunächst galt für Neuhofen eine Zuweisung von