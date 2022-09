Die FWG möchte die Stromverteilerkästen im Dorf bemalen. Eine gute Idee, mag man meinen. Doch ein CDU-Ratsmitglied fühlt sich übergangen.

Schön anzusehen sind sie nicht, die grauen Kästen. Zumal sie schmutzig und mit Kritzeleien beschmiert sind. Das möchte die FWG seit Jahren ändern, ein Ratsbeschluss unterstützt dieses Vorhaben. In der jüngsten Sitzung des Hochdorf-Assenheimer Parlaments lud FWG-Fraktionschefin Monika Schönbucher die Christ- und Sozialdemokraten ein, beim angestrebten Gestalten der Kästen mitzumachen, und berichtete, dass die Freien Wähler dafür einige erst mal sauber gemacht hatten.

„Davon höre ich zum ersten Mal. Ist das abgestimmt? Also mit der Thüga nicht...“, sagte Christoph Saliba (CDU). „Doch. Das habe ich schriftlich“, erwiderte Schönbucher. Ortsbürgermeister Walter Schmitt (FWG) pflichtete ihr bei. Es habe einen Schriftverkehr mit dem Thüga-Mitarbeiter gegeben, der für die Kästen technisch verantwortlich ist. Laut diesem sei das Ganze okay.

Saliba hob hervor, dass normalerweise der Eigentümer – also die Energie Dannstadter Höhe (EDH) GmbH, deren Geschäftsführer er ist – gefragt werde und nicht nur der Pächter. Er hätte daher erwartet, dass er zumindest in den Schriftverkehr eingebunden wird, werde aber intern klären, warum das nicht passierte. Außerdem bemängelte er, dass nach dem Ratsbeschluss lange nichts mehr von dem Vorhaben zu hören gewesen sei. „Und jetzt hören wir als nächstes, dass hier schon etwas in Planung ist“, sagte er. Statt dem intransparenten Vorgehen der FWG hätte er, „wie bei jeder normalen Firma“, Status-Meetings erwartet, bei denen die Leute informiert werden.

Gelächter und Zwischenrufe

Schönbucher erklärte, die Motive seien noch vollkommen offen und kreative Helfer gesucht. Die Ortsbeigeordnete Martina Hoffmann (CDU) wollte wissen, ob diejenigen, die die Kästen bemalen, diese dann auch weiter betreuen. „Gibt es Vertragsverhältnisse?“, ergänzte Saliba. Daraufhin brach Gelächter im Plenum aus und es gab Zwischenrufe aus den Reihen der FWG, Salibas Reaktion sei völlig unverständlich. Der äußerte sein Unverständnis, dass seine Frage ins Lächerliche gezogen wurde.

Schönbucher gab ihm hier Recht. Zum eigentlichen Thema merkte sie an, dass auch die Kitas und die Grundschule gefragt wurden, ob sie mitmachen möchten. In diesem Fall könne es natürlich passieren, dass die Kinder Jahre später nicht für ein Nachbessern zur Verfügung stehen. Den Vorwurf des undurchsichtigen Vorgehens wies sie gegenüber der RHEINPFALZ zurück: „Wir haben auf die Aktion sogar im Amtsblatt hingewiesen.“ Das stimmt.