Die vier kommunalen Testzentren in gemeindeeigenen Gebäuden in der Verbandsgemeinde Rheinauen werden nicht wieder öffnen. Das teilte der Erste Beigeordnete Toni Krüger (Grüne) auf Anfrage mit. Die Testzentren hatten zum August für eine Sommerpause geschlossen. Krüger begründet die Entscheidung damit, dass das Impfangebot gut sei und viele Menschen bereits geimpft seien. Deshalb wird nur noch mit einem geringen Testbedarf gerechnet. Die Testzentren wurden von Ehrenamtlichen betrieben. Krüger verweist auf Alternativangebote bei Ärzten und Apotheken in der Verbandsgemeinde. In den Verbandsgemeinden Römerberg-Dudenhofen und Lingenfeld sind die kommunalen Testzentren bereits seit Mitte Juli geschlossen.