Es ist nicht ganz einfach, über die Hotline des Landes einen Termin für das Impfzentrum zu bekommen. Schifferstadt und Böhl-Iggelheim bieten ihren Senioren deshalb nun einen Vereinbarungsservice an.

Weil es für viele Senioren eine Herausforderung darstellt, sich durch das Anmelde-Prozedere der Impfterminvergabe zu kämpfen, werden sie jetzt in Schifferstadt und Böhl-Iggelheim dabei unterstützt. Ab Donnerstag, 14. Januar unterstützen Mitarbeiter der Schifferstadter Stadtverwaltung Personen über 80 Jahren bei der Vereinbarung ihrer Impftermine. „Für ältere Bürgerinnen und Bürger, die weder Freunde und Familie noch einen Internetanschluss haben, ist die städtische Telefonnummer 06235/44594 Montag bis Freitag von 12 bis 15 Uhr erreichbar“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) betont, dass sich bitte nur diejenigen Schifferstadter über die Hotline melden sollen, die über 80 Jahre alt sind und keine andere Möglichkeit haben, denn „wenn zu viele anrufen, ist ständig besetzt.“ Wer sich den Fragebogen für die Impfanmeldung vorab ansehen möchte, kann sich im Rathaus-Foyer zu den aktuellen Öffnungszeiten eine Kopie holen. Auf der Website der Stadt www.schifferstadt.de sind laut Verwaltung neben dem Fragebogen noch weitere Infos zum Impfzentrum zu finden.

Böhl-Iggelheim hat einen Fahrservice

Auch die Gemeinde Böhl-Iggelheim bietet Senioren Unterstützung für die Online-Terminvereinbarung an. Impfwillige können sich dafür mit der Gemeindeverwaltung unter der Telefonnummer 06324/963-555, montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr, in Verbindung setzen. Darüber hinaus bietet die Gemeinde Böhl-Iggelheim an, Senioren, die keine Möglichkeit haben ins Impfzentrum zu kommen, mit einem Gemeindefahrzeug zu fahren. Den Fahrdienst übernehmen Ehrenamtliche, die sich bei der Gemeinde gemeldet haben. Senioren, die einen Impftermin haben und eine Fahrt benötigen, sollen sich laut Verwaltung bei der Gemeinde unter Telefon 06324/963-191 rechtzeitig melden, damit die Fahrten koordiniert werden können.