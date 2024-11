Das gelingt nicht jedem Parteiverband auf dem Land: Die Heßheimer CDU hat im Kommunalwahljahr 2024 so viele neue Mitglieder gewonnen, dass die Austritte und Sterbefälle innerhalb des Ortsverbands mehr als ausgeglichen werden konnten.

Im Rückblick auf die Gemeinderatswahl im Juni spricht die in der Generalversammlung am Montag wiedergewählte Vorsitzende Silke Fink von einer ausgeglichenen Kandidatenliste, was Alter, Erfahrung und Beruf betrifft. Sie glaubt, dass dies zum Erfolg der CDU beigetragen hat. Die 23 Mitglieder starke Gruppe errang bei der Wahl einen zusätzlichen Sitz im Gemeinderat – jetzt sind es sieben.

Weil die SPD nach 40 Jahren ihre absolute Mehrheit verlor, konnte Silke Fink ins Amt der Ersten Beigeordneten kommen. Der weitere Stellvertreter von Bürgermeister Holger Korn (SPD) heißt Michael Flohr und gehört der FWG an. Insgesamt sei es ein „erfrischender Wahlkampf“ gewesen, meint Fink, und die Zusammenarbeit mit den Freien Wählern funktioniere gut. Ihrem Bericht zufolge hat der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Hack das Ziel für die nächste Wahl 2029 ausgegeben: mindestens so viele Ratssitze wie die SPD zu erreichen.

Die Ortsverbandsvorsitzende schätzt die Veranstaltungen, bei denen die Heßheimer Christdemokraten mit den Bürgern ins Gespräch kämen und Impulse für die politische Arbeit erhielten. Konkret nennt sie das eigene vierteljährliche Format „Wir machen uns mit Ihnen auf den Weg“ sowie Kulinarisches Heßheim und Kerweumzug.

In der Versammlung wurde Pirmin Seibert für 50-jährige Mitgliedschaft in der CDU geehrt. Laut Silke Fink hat er 20 Jahre lang im Gemeinderat und in Ausschüssen mitgearbeitet. Man kenne ihn in Heßheim aber auch als Kolpingsfamilienvorsitzenden, Regisseur bei Theaterabenden sowie als Kirchenrechner und Verwaltungsratsmitglied der katholischen Kirchengemeinde.

Vorstand

Vorsitzende Silke Fink, Stellvertreter Michael Hack und Rudolf Raab, Schatzmeisterin Inna Bechtloff.