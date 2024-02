Mit Amtsinhaberin Manuela Winkelmann als Spitzenkandidatin und Bewerberin um das Ortsbürgermeisteramt gehen die Dannstadt-Schauernheimer Christdemokraten in den Wahlkampf. Das hat ihr Ortsverband mitgeteilt.

Winkelmann bekleidet das höchste politische Ehrenamt in der Ortsgemeinde seit 2019 und hatte im Vorfeld der CDU-Mitgliederversammlung schon angedeutet, dass sie sich für eine weitere Amtszeit bewerben möchte. Das unterstützten die anwesenden Mitglieder nach Angaben des Vorstands einstimmig und mit viel Beifall. Die frisch nominierte Spitzenkandidatin empfand das als kraftvolles Signal des Zusammenhalts und des Vertrauens. „Wir haben in den vergangenen Jahren vieles richtig gemacht und ein gutes Fundament gelegt, um erfolgreich im Kommunalwahlkampf zu bestehen“, wird Winkelmann in einer Pressemitteilung der CDU zitiert. Nun gelte es, sich für diese Arbeit mit einem guten Wahlergebnis zu belohnen. „Unser Ziel ist die überzeugende Zustimmung für die CDU-Fraktion sowie meine Wiederwahl als Ortsbürgermeisterin.“

„Wir freuen uns, Manuela Winkelmann mit einem so starken Mandat ausstatten zu können. Sie hat in den vergangenen fünf Jahren starke Akzente gesetzt und geniest höchste Sympathien in der Ortsgemeinde und darüber hinaus“, sagte Rainer Keck, stellvertretender Vorsitzender des CDU-Ortsverbands. „Mit unserem starken Team an Kandidierenden wollen wir sie hierbei unterstützen und den eingeschlagenen Weg der Verjüngung weiter gehen.“

Daneben betonten Keck, der Vorsitzende Udo Winkelmann und Fraktionssprecher Elmar Burkhardt, dass es erstmals gelungen sei, eine Kandidatenliste mit ebenso vielen Frauen wie Männern aufzustellen.

Die CDU-Kandidaten

Manuela Winkelmann, Thomas Dell, Elmar Burkhardt, Beate Berg, Rainer Keck, Frank Börner, Korinna Thomsen, Michael Klee, Günter Chor, Barbara Härtel-Overbeck, Denis Selinger, Christian Schwind, Sylvia Kremer, Thomas Friedrich, Heike Bauer, Werner Leibig, Sabine Reffert, Juliane Steinbach, Peggy Grohmann, Gunther Bartholomä, Michael Blanz, Hanna Schwinn, Birgit von Albedyll, Andrea Hoffmann.