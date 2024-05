Bei ihrer Mitgliederversammlung haben die Bürger für Schifferstadt (BfS) die Kandidatenliste für den Stadtrat aufgestellt. Auf Platz eins für die Wahl am 9. Juni steht die Vereinsvorsitzende Simone Seng, gefolgt von Michael Hempel.

„Wir sind froh, eine so ausgewogene Liste präsentieren zu können“, wird Simone Seng in einer Pressemitteilung zitiert. „Mehr Weitsicht“ ist das Motto der BfS für die Kommunalwahl. Und „mit diesem Motto“, so Hempel, „wollen wir die zukünftigen Aufgaben in Schifferstadt anpacken.“ Das Engagement gelte einzig und allein dem Wohl der Stadt und den Interessen der Bürger von Schifferstadt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Liste

Simone Seng, Michael Hempel, Ulrich Lamshöft, Karl Teutsch, Yvonne Werrel, Marcus Schumann, Günter Eckrich, Ulli Seibert, René Düben, Stefano Tedesco, Ulrike Lamshöft, Tilman Sirch, Adrian Werrel, Tanja Sirch, Christian Seng, Evelyn Tedesco, Tobias Pietruschka, Heidi Tedesco.