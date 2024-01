Franz Schweder, Gewerkschaftler, Kommunalpolitiker und Mitgründer des Seniorenbeirats Limburgerhof, feiert heute seinen 95. Geburtstag.

Beim Besuch des Reporters im zehnten Stock in der Von-Denis-Straße legt Schweder gerade das Tablet auf die Seite. Er hat sich eben noch über die Situation des 1. FC Kaiserslautern informiert. „Im freien Fall!“, seufzt er. Schweder hält sich auf dem Laufenden, vor allem online liest er die Nachrichten aus der Region. Die Region hat er mitgestaltet, vor allem in Sachen Bahn. 1943 begann Schweder seine Ausbildung als Eisenbahner, damals noch auf Dampflokomotiven. Er wurde Lokomotivbetriebsinspekteur und Betriebsleiter.

Schweder war einer der Vorkämpfer für das S-Bahn-Netz und hat sich insbesondere für die Elektrifizierung der Strecke Schifferstadt-Germersheim eingesetzt. Zuvor in den 1980er-Jahren trieb er schon die Gründung des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) voran. In jener Zeit holte er sich auch im Ausland Anregungen, wie etwa in Holland und Belgien und hielt Informationsveranstaltungen zum Verbund. Besonders lagen ihm auch Arbeitnehmerrechte am Herzen. 1979 wurde er hauptamtlich für die Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands aktiv als Geschäftsführer und Bevollmächtigter. 1984 gelang unter seiner Leitung der Zusammenschluss der Ortsgewerkschaften Ludwigshafen-Mannheim-Heidelberg zu einer Gewerkschaft der Region. „Sie haben an eine Metropolregion gedacht, lange bevor wir sie realisiert haben“, habe ihm mal ein Politiker bescheinigt – ein Lob, das ihn freute, erzählt er. Der Deutsche Gewerkschaftsbund ehrte ihn 2006 mit seiner höchsten Auszeichnung, der Horst-Böckler-Medaille.

Die „Karte ab 60“ war sein Anliegen

Engagiert hat er sich zudem beim Bahn-Sozialwerk und -waisenhort, der heutigen Stiftung Bahnfamilie. Und er war zudem noch in vielen anderen Ehrenämtern tätig. Als Schweder 2007 das Bundesverdienstkreuz am Bande erhielt, habe der Laudator die Aufzählung gesehen und gesagt: „Das sind ja vier Seiten, die kann ich nicht alle vorlesen“, erinnert sich Schweder schmunzelnd. Auch als Kommunalpolitiker war Schweder lange aktiv. 1979 zog er von Ludwigshafen nach Limburgerhof, dort saß er ab 1984 für die Sozialdemokraten im Gemeinderat und wurde auch Fraktionsvorsitzender. 1994 wurde er dritter Beigeordneter und hatte dieses Amt drei Jahre lang.

Schweder setzte sich auch für ältere Menschen ein: Er war unermüdlich für die „Karte ab 60“ im Einsatz, um die selbstständige Mobilität im Alter zu fördern. In Limburgerhof war er Mitbegründer des Seniorenbeirats, und auch hier hatte er wieder größere Strukturen angestrebt: Im Kreisseniorenbeirat sollen sich die Beiräte der Gemeinden vernetzen. Schweder selbst wurde 2004 dessen erster Vorsitzender und blieb es bis 2013, seither ist er Ehrenvorsitzender. Sein Talent, vor Menschen zu reden und sie zu begeistern, entdeckte er in Worms, wo er 1929 geboren wurde. Dort war er Mitglied eines Karnevalsvereins und stieg schon als junger Mensch in die Bütt. Von 1950 bis 1975 war er sogar Präsident eben dieser Fasnachter, obwohl er schon seit 1966 in Ludwigshafen lebte.

Nach dem Geheimnis eines langen Lebens gefragt, überlegt Schweder kurz. „Ich war immer aktiv und habe meinen Humor behalten“, sagt er dann. Auch habe er das Glück gehabt, zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen zu sein, um sich aktiv einbringen zu können. Sehr wichtig sei auch dabei die Unterstützung seiner Frau Liane, mit der er jetzt im 73. Jahr verheiratet ist. Das Paar hat einen Sohn und eine Tochter.