Zum Ende des Jahres wird in politischen Gremien die Finanzsituation für die kommenden Jahre geplant. So auch am Montagabend in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen. Die Kommunalpolitiker segneten den Haushaltsplan für 2023 und 2024 einstimmig ab, machten allerdings auf einige Herausforderungen in der Zukunft aufmerksam.

CDU-Fraktionsvorsitzender Günter Gleixner nannte in seiner Haushaltsrede als schwer wiegende Unwägbarkeit die künftigen Energiekosten der Gemeinden. „Bisher ist nur eines klar, dass