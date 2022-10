Nachwuchswerbung bei der Polizei: Am Dienstag, 18. Oktober, 18.30 Uhr, will die Schifferstadter Polizei einen Einblick „in den spannenden und abwechslungsreichen Job der Polizei“ geben. In der Inspektion im Waldspitzweg 2 geht es dabei unter anderem um die Aufgaben der Polizei, wie der Tagesablauf aussehen kann und welche Einstellungsvoraussetzungen bestehen. Interessierte ab 14 Jahren können sich per E-Mail an pischifferstadt.einstellungen@polizei.rlp.de, oder telefonisch unter 06235 495-0 anmelden.