Die Gemeinde Harthausen hat auch bei der jüngsten Sitzung des Ortskartells (OK) keinen neuen Chef oder Chefin gefunden. Die Organisation der Neuauflage des Tabakdorffests übernimmt deshalb jetzt ein Organisationskomitee innerhalb des OK.

Wie Bürgermeister Harald Löffler (CDU) im Anschluss an die Sitzung Anfang der Woche auf Anfrage mitteilte, sei in diesem Komitee je ein Mitglied aller teilnehmenden Vereine vertreten. Er selbst sei bereit, die Sitzungen zu leiten, zu moderieren und die Gemeinde in den Vorbereitungen einzubringen. „Ich mache aber nicht den Vorsitz des OK“, wiederholte er seine mehrfach schon deutlich gemachte Position in der Frage. Im OK Harthausen ist derzeit nur noch die Funktion der Kassenwartin ordentlich besetzt. Alle anderen Positionen sind verwaist. Löffler fungiert qua Satzung als geschäftsführender Vorsitzender.

Zwei Bands sollen spielenFür das Tabakdorffest am dritten Septemberwochenende hat bei der Sitzung der MGV Harthausen als weiterer Verein seine Beteiligung zugesagt. Jonas Bosch (ASV Harthausen) hat den Auftrag erhalten, mit zwei Live-Bands deren Auftritt am Freitag und Samstag final zu verhandeln. Welche das sind, soll erst verraten werden, wenn die Verträge unter Dach und Fach sind. „Es sieht aber gut aus. Es dürfte nichts mehr schiefgehen“, zeigte er sich gegenüber der RHEINPFALZ sehr zuversichtlich.

Bosch legte eine erste Kostenkalkulation für das gesamte Fest von Freitag bis Montag vor. Daraus wurde deutlich, dass neben dem Zuschuss der Gemeinde und der Umlage der beteiligten Vereine und Organisationen, der Schausteller und der privaten Anbieter auch noch Sponsoren gefunden werden sollten.

Die nächste OK-Sitzung zum Tabakdorffest wurde auf Dienstag, 11. April, 19.30 Uhr, in der MGV-Chorscheune terminiert. Dort sollen Nägel mit Köpfen gemacht werden: Wer sich am Fest mit einem Angebot beteiligen will, soll vertreten sein. Er muss sich dann auch verbindlich anmelden. Parallel sollen die Höhen der Umlagen endgültig festlegt werden und der Gesamtfinanzierungsplan soll stehen. „Das ist eine entscheidende Sitzung auf dem Weg zum Tabakdorffest 2023“, betonte Löffler.