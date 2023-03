Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einmal im Monat berichten RHEINPFALZ-Kollegen unter dem Titel „Wir über uns“ über den Redaktionsalltag, neue Entwicklungen oder Themen, die unter Journalisten für Gesprächsstoff sorgen – um Sie, liebe Leser, daran teilhaben zu lassen. Heute geht es um das tägliche Arbeiten auf Distanz in Pandemie-Zeiten.

Es ist gut eineinhalb Jahre her, da habe ich in dieser Kolumne geschrieben, dass es ganz schön laut und trubelig sein kann in unserer Lokalredaktion. Dass wir in der Landkreis-Redaktion