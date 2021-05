Toilettenpapier ist derzeit wieder begehrt, doch wahre Fans legen Wert auf Qualität und Vielfalt

Oh nein, die Hamsterplage ist wieder zurück. Kaum stieg die Anzahl der Corona-Infizierten, fielen die Kunden erneut in die Supermärkte ein und plünderten die Toilettenpapier-Regale. Irgendwie hat man ja geglaubt, sachliche Aufklärung über die realistische Wirkung von Covid-19 auf die Darmtätigkeit und freundliche Appelle an den gesunden Menschenverstand haben sie zur Besinnung kommen lassen. Aber weit gefehlt. Dabei fragte ich mich erst neulich, wie lange die Toilettenpapier-Vorräte wohl vorhalten werden, die im Frühjahr so üppig angelegt worden sind. Bis 2022 oder gar bis 2025?

Vor (fast) leeren Regalen

Dass nun schon wieder gehamstert wird, habe ich eher zufällig bemerkt, denn mein Toilettenpapier war alle. Also schnell in der Mittagspause in den nächsten Drogeriemarkt und – oh Schreck: Die Regale waren wieder leer. Also fast leer. Es gab nur noch das dicke, flauschige Toilettenpapier, das bunte, mit Blümchen drauf und extra Blütenduft. Genau das, für das ich immer zu geizig bin, weil es ja nur für den … Sie wissen schon … ist. Und weil es auch in der abgespeckten Version seinen wesentlichen Zweck erfüllt.

Einfach unwiderstehlich

Welcher Typ Mensch kauft sowas eigentlich, fragte ich neulich eher rhetorisch in die Runde – und eine Freundin, die hier verständlicherweise anonym bleiben möchte, hob zaghaft die Hand. So ganz erklären konnte sie das nicht – dieses Faible für buntes, mit Sprüchen oder Bildchen bedrucktes, duftendes und viellagiges Toilettenpapier. Sie gestand aber, dass sie diesem Hygieneprodukt der gehobenen Klasse einfach nicht widerstehen könne. Sobald sie ein solches im Regal entdecke, müsse sie es kaufen. Darum sei ihr Vorrat eigentlich immer mehr als üppig. Und diese ganze Toilettenpapier-Panik im Frühjahr habe sie völlig stressfrei überstanden. Nicht schlecht. Ich stellte mir vor, wie sie ihren wahrscheinlich gut verschlossenen Vorratsraum betrat, mit den Händen sanft über die vielen, weichen Papierrollen strich, hier und da daran schnupperte, und dann sorgfältig die Farbe der Rolle auswählte, die selbstverständlich gerade zur Saison oder Stimmung passte, und das Toilettenpapier dann liebevoll an der Halterung anbrachte. Etwa so hingebungsvoll, wie in der Werbung immer der Schokoladenmann einer bekannten Confiserie die Pralinees mit einer goldenen Zange arrangiert. Zugegeben, ich war tief beeindruckt. Das ist mal Hamstern mit Stil.