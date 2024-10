Der Versuch eines Anrufs beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft der Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises kann ziemlich Nerven kosten. Es sei denn, man gerät an eine Mitarbeiterin, die erfreulich schnell und unkompliziert weiterhilft. Am grundlegenden Problem ändert das aber nichts - und Aussicht auf Besserung scheint auch nicht in Sicht. Erfreulicher fiel dafür vor wenigen Tagen ein Blick in den Himmel aus, wo die „Haardtwelle“ ein speziell pfälzisches Wetterphänomen zu beobachten war.

Verwaltung: Kein Anschluss unter keiner Nummer

Sollten Sie mal nichts vorhaben und hören gerne Telefontuten ohne Antworten oder Bandansagen,