Der familiäre Ausnahmezustand ist im Januar in Schifferstadt programmiert. Zum Glück nur auf der Bühne im Pfarrheim Herz Jesu, wo die Kolpingsfamilie die Komödie „Drei Engel für Ferdi“ aufführt. Schon beim Probenbesuch wird klar: Da geht’s ganz schön turbulent zu.

Theaterspielen hat bei der Kolpingsfamilie Schifferstadt eine lange Tradition. „1901 wurde die Kolpingsfamilie gegründet. Ziemlich von Anfang an wurde auch Theater gespielt“, erklärt Andrea Schaeffner, die die Theatergruppe koordiniert. Noch heute wird alle zwei Jahre ein neues Stück geprobt. Nur während der Pandemie ist es einmal ausgefallen. Wenn Andrea Schaeffner ein neues Theaterprojekt sucht, ist sie eine Weile beschäftigt. „Ich muss sehr viel lesen, bis es so weit ist, dass ich lache, wenn ich ein Stück lese“, erklärt Schaeffner. Bei „Drei Engel für Ferdi“ war es dann so. Die begeisterte Hobbyschauspielerin gibt einen kleinen Vorgeschmack.

Rudolf und Heinz haben es nicht leicht mit ihren Ehefrauen Gerda und Hedwig. Die Damen führen ein strenges Regiment, in dem die Männer nicht viel zu melden haben. Als ob das nicht genug wäre, gibt es auch noch reichlich Zickenkrieg, denn Rudolfs Schwester Irmgard wohnt im gleichen Haus. Aus dem Ruder gerät die Situation aber, als Graf Ferdinand von Hohenhausen, den Rudolf in der Kur kennengelernt hat, zu Besuch kommt. „Gerda und Hedwig sind total verknallt in den windigen Grafen“, erklärt Andrea Schaeffner, die auf der Bühne in die Rolle der Gerda schlüpft. Auch Irmgard hat Schmetterlinge im Bauch, die flattern, wenn der schüchterne Briefbote Justus in der Nähe ist. Der wiederum spricht von einer Traumfrau, ohne näher auszuführen, wer gemeint ist.

Ein Buch spielt eine wichtige Rolle

Die Ereignisse beginnen sich zu überschlagen. Fragen über Fragen kommen auf. Hatte Rudolf einen Kurschatten? Bekommen Gerda und Hedwig tatsächlich eine Audienz bei der Queen, mit der Ferdinand verwandt sein soll? Hauen Rudolf und Heinz endlich auch mal mit der Faust auf den Tisch, oder stehen sie weiter unter dem Pantoffel ihrer liebeskranken Frauen? Alle Lösungen stehen möglicherweise im Buch „Lebenshilfe in jeder Lage“, das in diesem Stück ebenfalls eine bedeutende Rolle spielt. Doch wer wissen möchte, wie es wirklich ausgeht, sollte zur Aufführung kommen.

Die Laienschauspieler proben schon seit Mai. Einige, wie Andrea Schaeffner, gehören zur Stammtruppe, andere sind zum ersten Mal dabei. Regisseurin Silvia Callas, die selbst als Schauspielerin aktiv ist, kitzelt das schauspielerische Talent aus jedem der sieben Akteure heraus. Sie hat eine ganz genaue Vorstellung, wer wann wo auf der Bühne steht und welche Gesten den Text unterstreichen. Und wenn mal jemand vor Aufregung ins Stocken kommt, ist das auch nicht schlimm, schließlich gibt’s ja noch die Souffleuse.

Noch Fragen?

„Drei Engel für Ferdi“ wird am 21., 22., und 29. Januar sowie 4. Februar jeweils um 19 Uhr im Schifferstadter Pfarrheim Herz Jesu, Salierstraße 98a, aufgeführt. Die letzte Aufführung am 5. Februar beginnt um 15 Uhr. Karten zum Preis von zehn Euro (Kinder bis zwölf Jahre fünf Euro) gibt es bei Ully Wünstel unter Telefon 0176 416 772 50.