Seit 120 Jahren gibt es in Schifferstadt die Kolpingsfamilie, gegründet am 27. Mai 1901. Eine große Jubiläumsfeier wird es aber nicht geben – Corona ist schuld. Doch am Sonntag, 10.30 Uhr, wird ein Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Jakobus gefeiert.

Das Vereinsleben liegt „ziemlich darnieder“ derzeit, bedauert der Vorsitzende der Kolpingsfamilie, Gerhard Weimer. Das ist die über 600 Mitglieder zählende Gemeinschaft, die größte Kolpingfamilie in der Diözese Speyer, nun wahrlich nicht gewohnt. Eine Reihe aktiver Gruppen sorgt normalerweise für regen Betrieb und viele Angebote.

Seien es die Tänzerinnen und Tänzer der Twisters, die überregionale Bekanntheit haben, bei Sportfesten Preise abräumen und alle Generationen vereinen. Sei es die Seniorengruppe mit ihren Vorträgen und Ausflügen oder die Theatergruppe mit ihren Vorführungen. Ruhen muss auch der Betrieb der Fußballgruppe, die seit vielen Jahren das Turnier „Kicken für Iquique“ organisiert und austrägt und damit Spenden für Hilfsprojekte des vor wenigen Jahren verstorbenen Paters Paul Oden in Chile sammelt. Ein großes Ereignis ist normalerweise auch das jährliche Vater-Kind-Zelten mit 200 Teilnehmern – um nur einige Beispiele zu nennen.

„Wir können das Jubiläum nicht so feiern, wie wir möchten“, bedauert Weimer. Aber angesichts der christlichen Wurzeln der Kolping-Bewegung soll es doch wenigstens ein Gottesdienst sein, wenn auch mit Anmeldung und begrenzter Teilnehmerzahl. Die Aktiven wollen mit ihren Bannern in die Kirche einziehen, die Festandacht wird der Präses der Kolpingfamilie halten, Pfarrer Albrecht Effler. Einen Rückblick auf die lange Geschichte der Kolpingsfamilie soll es geben.

Wer am Gottesdienst teilnehmen will, soll sich bis Freitag über die Homepage der Pfarrei Heilige Edith Stein oder im Pfarrbüro, Kirchenstraße 10, anmelden.