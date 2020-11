Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer ist am Freitagabend gegen 17.30 Uhr auf einen Traktor mit Pflug aufgefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall auf der Kreisstraße 11 zwischen Ludwigshafen-Oggersheim und Mutterstadt. Der 45-jähriger Traktorfahrer fuhr von Oggersheim in Richtung Mutterstadt und wollte in einen Feldweg abbiegen. Der hinter dem Traktor fahrende Autofahrer erkannte den abbremsenden Traktor zu spät und fuhr auf diesen auf. Er musste anschließend verletzt ins mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde laut Polizeibericht abgeschleppt. Die Beamten schätzen den Schaden am Pkw auf 8000 Euro. Am Pflug entstand geringer Sachschaden.