Ein 84 Jahre alter Rennradfahrer ist bei einem Unfall in der Ludwigshafener Straße in Neuhofen am Pfingstmontag verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kollidierte der Mann auf seinem Rennrad mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto. Durch den Zusammenstoß stürzte der 84-Jährige zu Boden und zog sich mehrere Schürfwunden zu. Zur Abklärung möglicher weiterer Verletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Da er einen Schutzhelm getragen habe, seien schlimmere Verletzungen möglicherweise verhindert worden, erklärt die Polizei weiter.