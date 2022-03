Die Kollerfähre, die zwischen Brühl und der linksrheinisch gelegenen Kollerinsel verkehrt, nimmt nach den Wartungsarbeiten im Winter am Mittwoch, 16. März, den Betrieb wieder auf. Der Fahrplan bleibe im Wesentlichen unverändert, heißt es in einer Pressemitteilung. Je nach Witterung werde an ausgewählten Tagen der Fährbetrieb in den Abendstunden verlängert.

In der Hauptsaison bis 19.30 Uhr

Die Betriebszeiten in der Vorsaison bis 31. März und der Nachsaison (Oktober) sind von 10.30 bis 15 Uhr und in der Hauptsaison vom 1. April bis 30. September von 10 bis 19.30 Uhr. Die Mittagspause dauert von 12 bis 12.30 Uhr. Montags und dienstags findet – außer an Feiertagen – kein Fährbetrieb statt. Ebenfalls unverändert bleiben laut Mitteilung die Fährtarife. Fußgänger beispielweise zahlen einen Euro und Radfahrer 1,50 Euro. Wer mit dem Pkw hin- und zurückgebracht werden will, zahlt acht Euro.