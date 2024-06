Dass Judith Rhodes in Großbritannien geboren ist, verdankt sie einer Rettungsaktion, durch die ihre Mutter Ursula Michel vor den Nazis fliehen konnte. Im Paul-von-Denis-Gymnasium erzählte sie von Verfolgung und Ermordung ihrer Familie, die in Ludwigshafen lebte.

Die Familie Michel lebte in Ludwigshafen in der Pfalzgrafen-Straße 67. Heute erinnern dort „Stolpersteine“ an sie. Bei der Initiative „Ludwigshafen setzt Stolpersteine“ arbeitet auch Monika Kleinschnitger mit, die Schulleiterin des PvD-Gymnasiums. Sie kennt Judith Rhodes schon seit 15 Jahren.

Beim Besuch am PvD-Gymnasium sind es Schüler der achten und zwölften Jahrgangsstufe, die über einen kurzen Film erfahren, was Ursula Michel, die Mutter von Judith Rhodes, erlebt hat. Der Film erzählt, dass sich die Familie Michel nach der Machtergreifung der Nazis 1933 zunächst noch sicher fühlte. Vater Heinrich war jüdischer Herkunft, ohne aktiv die Religion auszuüben. Er kämpfte im Ersten Weltkrieg für Deutschland, wurde für Tapferkeit mit dem Eisernen Kreuz geehrt und war Beamter im Staatsdienst. Mutter Gertrud war protestantischen Glaubens. Und so wurden auch Ursula und ihre vier Jahre jüngere Schwester Lili getauft.

Aus der Perspektive von Ursula Michel erzählt der Film von zunehmender Ausgrenzung. Nach den Rassegesetzen der Nazis wurden Ursula und ihre Familie vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. Der Film zeigt, dass auch am Ludwigshafener Stadtbad ein Schild hing, das Juden den Zutritt verwehrte. Nach der Pogromnacht am 9. November 1938 wurde die Familie Michel von SA-Männern in ihrer Wohnung überfallen. Alles wurde demoliert und der Vater verhaftet und mit 60 weiteren Ludwigshafener Juden nach Dachau verschleppt. Er kehrte im Sommer 1939 zur Familie zurück. Die Familie wollte fliehen.

Von Mannheim aus entstand ein Kontakt zu Hermann Maas, dem Pfarrer der Heilig-Geist-Kirche in Heidelberg. Er organisierte Hilfsprojekte für Juden, darunter auch Kindertransporte nach Großbritannien. Nur ein Kind pro Familie ließ das Königreich einreisen, meistens war es das Älteste, wie bei Familie Michel die Tochter Ursula. Die Nazis erlaubten nur einen winzigen Koffer. Ein entsprechendes Modell zeigt Judith Rhodes. Den tatsächlichen Koffer ihrer Mutter bewahrt sie bei sich zu Hause in Leeds (England) auf. „Meine Mutter hatte das Glück, dass sie zu einer sehr lieben und hilfsbereiten englischen Familie gekommen ist“, erzählt Judith Rhodes. In vielen Fällen seien Kinder in Heime gekommen, in Lager, oder wurden sogar als billige Arbeitskräfte ausgebeutet. „Viele wurden dadurch lebenslang traumatisiert“, erklärt sie. Ihrer jüngeren Schwester und den Eltern gelang die Flucht nicht. Sie wurden im polnischen Lager Travniki ermordet.

Judith Rhodes wurde 1953 in England geboren, sie arbeitete als Bibliothekarin. Sie ermunterte die Schüler, alle Fragen zu stellen, die sie interessierten. Sie selbst habe zu ihrer Familie recherchiert und entdecke immer noch neue Informationen. Schüler wollten wissen, ab welchem Alter sie von ihrer Familiengeschichte erfahren habe. Rhodes erklärte, dass sie mit elf Jahren von ihrer Mutter von der dunklen Vergangenheit erfahren habe. Das sei dosiert und mit einzelnen kleinen Geschichten erfolgt. Mehrere Fragen bezogen sich auf den Umgang mit Deutschen und der Frage nach Wissen und Verantwortung. „Wenn jemand sagt, ich habe keinen aktiven Widerstand geleistet, weil ich Angst um mich und meine Familie hatte, kann ich das akzeptieren. Wahrscheinlich wäre das bei mir auch so, denn ich bin kein mutiger Mensch. Aber wenn Deutsche sagen, sie hätten nichts von der Verfolgung der Juden gewusst, kann ich das nicht akzeptieren, denn das war so öffentlich, dass es jeder gewusst haben muss“, sagt Rhodes.

Rhodes erklärte den Schülern, sie verstehe sich selbst nicht als Jüdin in religiöser Hinsicht, aber im Blick auf ihre genetische Herkunft. Sie ist Mitglied der linken Labour Party und sieht die aktuellen politischen Entwicklungen in Europa und den USA mit Besorgnis. „Ich sage nicht, dass Donald Trump ein neuer Hitler ist, aber wenn er Migranten als ,Ungeziefer’ bezeichnet und internieren will, ist klar, dass er faschistische Ideen verfolgt“, sagt sie. Bildung und Information seien wichtig, insbesondere für Heranwachsende. Auf die Frage, was junge Menschen tun können, um Rassismus und weiteren Diskriminierungen etwas zu entgegnen, sagte Rhodes: „Informiert euch und geht wählen. Wählen ist das Einfachste und zugleich Wichtigste, was ihr tun könnt.“