14 Jahre lang stand der Christdemokrat Herbert Knoll an der Spitze der Gemeinde Lambsheim, erst haupt-, dann ehrenamtlich. Bevor er an seine Nachfolgerin übergibt, gibt er noch mal Vollgas: zumindest am Grill.

Es gibt Anlässe, da kommt selbst ein kommunalpolitisch erfahrener Mann wie Herbert Knoll ins Schwitzen. Das traditionelle „Seniorengrillen“, zu dem der Lambsheimer Bürgermeister immer gerne eingeladen hat, ist definitiv einer dieser Anlässe – auch, weil Knoll und das Team rund um Gemeindemitarbeiterin und Kulturbeauftragte Melanie Günther einen der schönsten Tage im Juni erwischt haben. Von oben brutzelt die Sonne auf die Sonnenschirme, von unten brutzelt der Grill. Kurz nach zwölf Uhr steht CDU-Mann Knoll mit Grillschürze am gut bestückten Grillgerät und muss eine lange Schlange sehnsüchtig wartender Senioren bedienen. Mit dabei sind Männer vom Bauhof, damit Knoll, der im November 70 Jahre alt wird, nicht allein verteilen muss.

Für die RHEINPFALZ verlässt er kurz den heißen Platz, um zurückzublicken.

„Das