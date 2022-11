Die Gründe für den Streit sind der Polizei immer noch unbekannt, Fakt ist jedoch, die Auseinandersetzung zwischen mehreren alkoholisierten Männern in der Schifferstadter Bahnhofstraße ist eskaliert. Die eingesetzten Beamten mussten Pfefferspray einsetzen, wie es in ihrem Bericht heißt. Während des Streits hat einer der Beteiligten einen anderen ins Knie gebissen. Der 27-jährige Verletzte wurde deshalb vorsorglich in ein Krankenhaus nach Speyer gebracht. Aufgrund des unklaren Tatherganges wird nun gegen mehrere Personen, unter anderem wegen Körperverletzung, ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu wenden.