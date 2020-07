Weil er durch einen lauten Knall aufgewacht ist, hat ein Anwohner der Hauptstraße in Böhl in der Nacht auf Freitag die Polizei gerufen. Ein Unfall war geschehen und mitten auf der Fahrbahn stand ein beschädigter Wagen „von einem Trümmerfeld umgeben“, wie es im Polizeibericht heißt. Dabei lag auch ein Mercedesstern und ein Kennzeichen. Nach kurzer Zeit kamen eine Frau und ihr Ehemann an die Unfallstelle. Sie führten die Polizisten zu ihrem Haus, wo unter dem Carport ein stark beschädigter Mercedes stand. Eine Spur aus verlorener Flüssigkeit führte von der Unfallstelle bis zum Carport. Der Mann war der Polizei zufolge alkoholisiert. Er räumte ein, den Unfall verursacht zu haben, verweigerte aber einen Atemalkoholtest. Er musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein ist sichergestellt worden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.