Spätfrost und Hitze, Trockenheit und Starkregen, Hagel und Sonnenbrand. Das sind die Hauptgefahren, die dem Weinbau in der Pfalz durch die Veränderung des Klimas nicht nur drohen, sondern bereits eingetreten sind. Wir haben drei Winzer aus dem Rhein-Pfalz-Kreises gefragt, wie sie damit umgehen.

Dass im Oktober in der Pfalz die Weinlese beginnt, das war einmal, das gibt es nur noch in den Pfalzliedern von Kurt Dehn. Lukas Krauß, der an ein entsprechendes Volksmusikstück des 2000 verstorbenen