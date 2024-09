Rund um das Thema Klimawandel drehen sich zwei Vorträge und eine Ausstellung, zu denen die Klimaschutzmanagerin der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen Stefanie Kuß einlädt.

„Der Treibhauseffekt, seine Verstärkung und bereits erkennbare Folgen“ lautet das Thema am Donnerstag, 26. September, 18.30 Uhr, im historischen Tabakschuppen in Harthausen. Referent ist Harald Schwentker, der ehrenamtlich für die BUND-Kreisgruppe Bad Dürkheim tätig ist. Schwentker hat an der Universität Münster Chemie studiert und im Fach Physikalische Chemie promoviert. Er hat fast 30 Jahre bei der BASF SE als Betriebs- und Projektleiter mit Schwerpunkt Petrochemie gearbeitet. Seit 2008 befasst er sich intensiv mit der Physik des Klimawandels und dessen Auswirkungen.

Schwentker ist auch Referent beim Vortrag „Wie wird sich das Klima entwickeln, und wie schnell müssen wir darauf reagieren?“ am Mittwoch, 9. Oktober, 18.30 Uhr, in der Festhalle Dudenhofen. Wichtig seien Kipp-Punkte im Klimageschehen, erklärt die Veranstalterin. Das Zwei-Grad-Ziel erfordere eine schnelle Dekarbonisierung des Wirtschaftens, bei der Gerechtigkeitsfragen eine zentrale Rolle spielten.

Passend zu den Vorträgen zeigt die Verbandsgemeinde die Ausstellung „Klimazeugen“. Diese gebe dem Klimawandel ein Gesicht. „Menschen aus Afrika, Südamerika, Asien und Europa berichten auf 30 Roll-ups über die heute schon spürbaren Folgen des Klimawandels“, teilt die Klimaschutzmanagerin mit. Ergänzt werden die Beispiele mit Zahlen, Fakten und länderspezifischen Informationen. Eine Broschüre „Wir alle sind Zeugen – Menschen im Klimawandel“ mit weitergehenden Informationen steht online zur Verfügung. Die Ausstellung kann in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen jeweils von 10 bis 20 Uhr besichtigt werden: am 26. September im Tabakschuppen Harthausen, am 9. Oktober in der Festhalle Dudenhofen und am 10. Oktober im Zehnthaus Römerberg. Der Eintritt ist frei.

Anmeldung

Für den Vortrag „Der Treibhauseffekt, seine Verstärkung und bereits erkennbare Folgen“: https://t1p.de/4d8o3



Für den Vortrag „Wie wird sich das Klima entwickeln, und wie schnell müssen wir darauf reagieren? Vortrag“: https://t1p.de/hkgmj