Die Verbandsgemeindeverwaltung Rheinauen braucht einen neuen Klimaschutzmanager: Die Diplom-Ingenieurin Helene Claire wechselt nach drei Monaten in die freie Wirtschaft auf eine unbefristete Stelle.

Sie habe unerwartet ein gutes Angebot von einem Unternehmen in der Region bekommen, sagt die Otterstadterin auf RHEINPFALZ-Anfrage. Bei ihrer neuen Aufgabe handelt es sich um eine Ingenieursstelle mit Projektleitung im Bereich Umwelt und Infrastruktur. Helene Claire, die früher jahrelang Großprojekte im Bereich Maschinenbau und Strömungstechnik im Ausland geleitet hat, tritt ihren neuen Job zum 1. Juni an. Bei der Verbandsgemeinde Rheinauen war sie seit 1. März als Klimaschutzmanagerin aktiv. Zuvor hatte sich die gebürtige Französin in ihrem Wohnort Otterstadt als ehrenamtliche Energieberaterin engagiert. Das Angebot weitete sie als Klimaschutzmanagerin auf die drei anderen Orte der Verbandsgemeinde aus. Ihr zufolge hat sie seit Dezember insgesamt 50 Bürgern einen Überblick bei Energiethemen gegeben. Laut Claire gab es viele Fragen zum Thema Heizen, zu Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen sowie finanziellen Fördermöglichkeiten. Helene Claire möchte die Energieberatung ehrenamtlich weiter anbieten.

Die Verwaltung wird die Klimaschutzmanager-Stelle nach Angaben von Büroleiter Detlef Schneider noch diese Woche ausschreiben. Hauptaufgabe ist die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts. Es wird mit flexiblen Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten und Angeboten wie einem Jobrad geworben. Außerdem ist angedacht, die Option auf eine Weiterbeschäftigung nach Auslauf der Befristung von drei Jahren zu geben. Die Befristung ist notwendig, weil der Bund die Personalkosten von kommunalen Klimaschutzmanagern zum Teil übernimmt. Detlef Schneider rechnet damit, dass das Bewerbungsverfahren und der Auswahlprozess ein paar Monate dauern werden, und hofft, dass die Verwaltung im Herbst wieder einen neuen Klimaschutzmanager hat.