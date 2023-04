Klimaschutz geht nicht ohne die privaten Haushalte. Deshalb macht Erika Demski Bürgern der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim vielfältige Angebote. Im Herbst will sie eine „Online-Klimawoche“ veranstalten.

Die Klimaschutzmanagerin will für die Woche vom 18. bis 22. September gemeinsam mit einem Energieexperten des Umwelt-Campus Birkenfeld Abendvorträge organisieren. Auftaktthemen in der Webinarreihe sollen Dämmung und nachhaltiges Bauen sein.

Weitere Online-Vorträge der Volkshochschulen Neustadt, Frankenthal und Speyer in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale und den Klimaschutzmanagerinnen des Rhein-Pfalz-Kreises drehen sich um Fördermöglichkeiten, die Verzahnung und Kopplung von Energiesektoren, das Heizen, eine klimafreundliche Mobilität und den nachhaltigen Konsum. An die Referate sollen sich jeweils offene Frage- und Diskussionsrunden anschließen, kündigt Demski an.

Messestand mit Energieberater

Um mit Bürgern ins Gespräch über den Klimaschutz zu kommen, möchte Demski außerdem die Messe nutzen, die der Lambsheimer Gewerbeverein am Freitag, 21., und Samstag, 22. Oktober, veranstalten will. An beiden Tagen, so Demski, wolle sich auch ihre Kollegin aus der Rhein-Pfalz-Kreisverwaltung, Natalie Hauke, einbringen, außerdem werde ein Energieberater engagiert. Geplant sei zudem, anlässlich der Messe Infomaterial zu den Themen Energieeffizienz, Sanierung und Förderung anzubieten.

Die Teilnahme an der Messe kostet die Verbandsgemeinde eine Standgebühr von 150 Euro sowie das Honorar für den Energieberater