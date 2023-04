Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

40 Mitarbeiter der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim haben im März/April freiwillig am Klima-Coach-Wettbewerb teilgenommen. Am Dienstagnachmittag erfahren sie, wer von ihnen in den vier Wochen am meisten Kohlendioxid eingespart hat. Klimaschutzmanagerin Maria Elmer (32) lässt sich die Namen der Sieger nicht entlocken, aber sie erzählt, warum sie stolz auf ihre Kollegen ist.

Frau Elmer, wieso messen sich Verwaltungsmitarbeiter im Energiesparen?

Das von der Energieagentur Rheinland-Pfalz begleitete Projekt funktioniert mit einer speziellen App sowohl