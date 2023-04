Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Klimaschutzkonzept der Verbandsgemeinde Rheinauen soll im Herbst fertig sein. Werner Krause berichtet im Interview wie sich die Bürger einbringen können.

Herr Krause, wie war die Beteiligung an den Informationsveranstaltungen?

Relativ unterschiedlich. Am meisten Leute, etwa 30, waren in Neuhofen da, weil es mit in eine Einwohnerversammlung