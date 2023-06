Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kommunaler Klimapakt und Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation, kurz KKP und KIPKI: Was es mit diesen Landesprogrammen auf sich hat, das hat sich der Altriper Ortsgemeinderat am Donnerstag erläutern lassen. Am Ende waren die Politiker dafür, bei beiden mitzumachen.

Bei dem einen Programm, KKP, gehe es um kostenlose Beratung, bei dem anderen, KIPKI, um Fördergeld für Projekte. So fasste Toni Krüger (Grüne), Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde