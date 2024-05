Was ist im alten Ortskern in Sachen Klimaschutzsanierung möglich? Das soll ein Quartierskonzept aufzeigen, das der Altriper Rat am Donnerstag für fast 50.000 Euro beauftragt hat.

„Das Quartierskonzept ist ein Teil des Klimaschutzkonzepts“, erläuterte Toni Krüger (Grüne), Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde (VG) Rheinauen. Es betrachte die Aspekte der erneuerbaren Wärme- und Stromversorgung, Energieeffizienz, Gebäudesanierung, Klimawandelanpassung und Mobilität. Dazu würden in dem Gebiet der Gebäudebestand und die vorhandene Energieversorgung erfasst und auf dieser Basis eine Potenzialanalyse erstellt, was möglich wäre. Unter Beteiligung der Bürger in Form von Workshops würden dann Projekte entwickelt.

Werden die Gebäude nur von außen betrachtet oder auch von innen? Das interessierte Markus Hofacker (SPD). Die Antwort: Sofern Eigentümer nicht freiwillig entsprechende Angaben machten, bleibe es bei einer Außenbetrachtung. Und könnten die Schornsteinfeger-Daten nicht Aufschluss über die vorhandenen Heizsysteme geben? Zu dieser Idee Hans-Peter Peters’ (CDU), erklärte VG-Klimaschutzmanagerin Nicole Ludwar, auch das sei schwierig.

Da die erste Ausschreibung für das Erstellen des Konzepts aufgrund eines Formfehlers aufgehoben wurde, musste das Verfahren wiederholt werden. So lagen dem Ortsgemeinderat nun sieben Angebote vor, die von rund 36.000 bis fast 235.000 Euro reichten. Eigens beauftragte Experten hatten diese Offerten geprüft und anhand einer Kriterienmatrix bewertet. Den Zuschlag erteilte die Ratsmehrheit bei 18:5-Stimmen einer Bietergemeinschaft aus Karlsruhe und München für fast 50.000 Euro. Sie habe mehrere Referenzen bei Quartierskonzepten und keine Probleme mit vielen Vor-Ort-Terminen, teilte die Verwaltung mit. Die Kosten für die Konzepterstellung werden größtenteils von Bund und Land bezuschusst. Vom Land hatten die Altriper vor Kurzem fast 12.000 Euro erhalten.