Ein in Zeiten zunehmender Trockenheit interessantes Wassermanagement für das eigene Grundstück, eine Erhöhung der Lebensvielfalt in Gärten durch entsprechende Bepflanzung: Mit ihrem Vortrag „Der klimagerechte Garten – was jetzt zu tun ist!“ stellten Heike Boomgaarden und Werner Ollig am Mittwochabend im Evangelischen Gemeindezentrum Iggelheim Möglichkeiten zum Abfedern der Folgen des Klimawandels vor.

Mit „Doppelstabmatten-Gitterzaun“ lernten die rund 120 Besucher das neue Lieblingsunwort von Ollig kennen. „Da kommt das Gartentier Igel nicht durch.“ Eine