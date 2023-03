Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gute Nachrichten für die Kleingartenbesitzer am Bobenheimer Weg in Beindersheim: Die Gemeinde will über einen Bebauungsplan erreichen, dass die Grundstücke dort wie bisher genutzt werden können. Was nicht heißt, dass dort alles stehen bleiben kann, was gebaut wurde.

Die Verwaltung habe mit allen zuständigen Stellen gesprochen und sei nun zuversichtlich, dass ein Bauleitverfahren die Lösung für das Problem im Außenbereich am nördlichen