PCR-Test und Virus-RNA-Sequenzieren: Noch vor einem Jahr hätten die meisten Menschen mit diesen Begriffen nichts anfangen können. Heute hört man sie täglich. Molekularbiologie ist in Zeiten von Covid-19 plötzlich in den Fokus gerückt. Doch das ist so viel mehr als Corona-Tests, wie der Besuch bei der Firma Bioron in Römerberg zeigt.

In den Rauhweiden nahe am Altrhein hat das im Jahr 2002 in Ludwigshafen gegründete Biotechnologie-Unternehmen vor eineinhalb Jahren einen neuen Standort mit modernen Labors und Büroräumen bezogen. Eigentlich sind es zwei Firmen, die eng verzahnt sind: die Bioron Lifescience und die Bioron Diagnostics mit insgesamt 20 Mitarbeitern, die meisten promovierte Mikrobiologen oder Biochemiker.

Gegründet wurde Bioron Lifescience vor 19 Jahren von Sergey Kovalenko, einem Molekularbiologen aus Nowosibirsk, als Handelsunternehmen. „Er hatte richtig gute Produkte, die er in Deutschland auf den Markt bringen wollte. Das war sehr mutig in dieser Zeit“, erklärt Barbara Hassib, Geschäftsführerin von Bioron Diagnostics. „Inzwischen werden rund zwei Drittel der Produkte in Deutschland hergestellt, der Rest entsprechend unserer Vorgaben in Russland.“

Tests für viele Krankheiten

Zu den Produkten gehören Polymerasen, Puffer und Nucleotide sowie Master Mixe, die benötigt werden, um Test-Kits herzustellen. Zum Beispiel auch für die PCR-Nachweise des Coronavirus. Doch das ist nur eine Einsatzmöglichkeit von vielen. Mit entsprechenden Tests können viele andere Krankheiten diagnostiziert werden. Und auch für Untersuchungen in der Landwirtschaft, der Forensik, bei der Diagnostik von Krebs und der Erfolgskontrolle der Therapie werden die Rohstoffe von Bioron Lifescience benötigt, maßgeschneidert auf das jeweilige Einsatzgebiet. In den Anfangsjahren gehörten fast nur Forschungslabore und Universitäten zu den Kunden, inzwischen beliefert Bioron Lifescience auch produzierende Unternehmen in Deutschland und weltweit.

2010 wurde dann Bioron Diagnostics gegründet. Schließlich lag es nahe, die Produkte der Bioron Lifescience zu nutzen und auch eigene Test-Kits anzubieten. Produziert werden diese Test-Kits von Partnerunternehmen. Bioron Diagnostics kümmert sich um die Zulassung in den verschiedenen Ländern und bringt sie auf den Markt. Der große Vorteil der Tests sei, dass sie einfach durchzuführen sind, die Vorgehensweise bei allen Tests gleich ist und verschiedene Parameter aus einer Probe bestimmt werden können, erklärt Hassib. Den passenden Real-Time Cycler, das Gerät, das die Proben dann auswertet, vertreibt Bioron ebenso.

So konnte Bioron Diagnostics gleich zu Beginn der Corona-Pandemie ein PCR-Testsystem für das neuartige Coronavirus anbieten. „Für die großen deutschen Testlabore sind wir als Anbieter zu klein, aber wir haben die Tests zum Beispiel im Irak und einigen Afrikanischen Ländern fest etabliert“, erklärt Hassib und ist ein bisschen stolz. Außerdem nutzen einige deutsche kleinere Labore das Bioron-Testsystem.

Für Suche nach Mutation

Eine wichtige Rolle auch in Deutschland spielen dagegen die Testsysteme für von Zecken übertragbare Krankheiten, unter anderem Borreliose oder FSME. Damit kann sowohl die Zecke als auch das Blut des Patienten untersucht werden. „Gerade für die von Zecken übertragbare Krankheiten gibt es nicht viele Tests auf dem Markt“, verdeutlicht Mikrobiologin Marlen Görlacher. Weitere Anwendungsgebiete sind Geschlechtskrankheiten. Hier lohne sich für größere Gynäkologische oder Urologische Praxen die Anschaffung eines entsprechenden Geräts mit Test-Kits. „Die Proben müssen dann nicht mehr an Labore geschickt werden und das Ergebnis liegt schnell vor“, erklärt Hassib.

Ganz aktuell ist ein Hightech-Sequenziersystem, das Bioron Lifescience zusammen mit einem amerikanischen Partnerunternehmen anbietet. Das kann zum Beispiel bei der Suche nach Coronavirus Mutationen und -Varianten oder bei der Aufklärung von vielen Krankheitsursachen und genetischen Zusammenhängen eingesetzt werden.

Auch während der Corona-Pandemie blickt Bioron sehr optimistisch in die Zukunft. Während des Lockdowns wurden sogar neue Mitarbeiter eingestellt. Nach noch nicht mal zwei Jahren wird der Platz schon wieder knapp. „Wir prüfen gerade, wie wir uns noch weiter vergrößern können“, sagt Prokurist Andreas Schweizer.