Sommerquiz (2): Die Kirche St. Martin in Hanhofen war es, die wir beim ersten Teil unseres diesjährigen Sommerrätsels gesucht haben. Richtig beantwortet haben das 32 Leser, von denen drei Preise gewonnen haben. Auch diese Woche haben wir wieder ein Gebäude aus der Vogelperspektive fotografiert. Wer kennt es?

St. Martin ist „ein kleiner, einfacher Barockbau nach den Plänen des fürstbischöflichen Baumeisters Leonhard Stahl, eines Schülers von Balthasar Neumann, erbaut“. So beschreibt die Pfarrei Heilige Hildegard die Hanhofener Kirche auf ihrer Website. St. Martin ist damit eine von sechs katholischen Kirchen im Einzugsgebiet der Pfarrei. Eingeweiht worden sei das Kirchengebäude am 26. August 1787 durch Weihbischof Andreas Seelmann von Speyer.

Die zwei farbigen Glasfenster seien nach Entwürfen von Emil Wachter aus Karlsruhe in den Jahren 1959/60 gestaltet worden: nordöstlich das Fenster mit Bildern aus dem Leben des Hl. Martin, des Patrons der Kirche, nordwestlich das Fenster mit Bildern aus dem Leben des Hl. Sebastians, des Pestpatrons der Pfarrei. Der Tabernakelaltar sei mehrfach abgeändert worden, zuletzt 1972 zur bloßen Aufbewahrung und Aussetzung des Allerheiligsten. Der Taufstein sei eine Steinmetzarbeit des 18. Jahrhunderts, der von der Figurengruppe „Taufe Jesu im Jordan“ bekrönt wird.

Nach der Renovierung im Jahr 1996 wurde laut Pfarrei der linke Seitenaltar mit der Mutter Gottes entfernt und davor das Taufbecken aufgestellt. Über dem Marienaltar, nun auf der rechten Seite, befinde sich eine gotische Madonna mit Kind und Apfel – eine Holzplastik aus dem 15. Jahrhundert von einem unbekannten Meister. 2015 habe die Kirche einen neuen Innenanstrich erhalten und auch die Außenfassade sei erneuert worden. 2018 sei der alte Glockenstuhl ersetzt worden. Eine umfangreiche Orgelsanierung habe 2019 die Renovierungsarbeiten abgeschlossen.

Auch zu den Kreuzwegstationen gibt es Informationen: Sie seien 1896 geschnitzt und 1972 von Xaver Straßer aufgefrischt und fest eingeputzt worden. Die St. Martinsstatue sei eine Schnitzarbeit im barocken Stil des Südtirolers Karl Demetz von 1987 und eine Schenkung der Kfd Hanhofen. Bei der St. Sebastiansstatue mit Engel handele es sich um eine Holzplastik aus dem 18. Jahrhundert, die im Glockenturm am Eingang der Kirche steht. Um die Kirche sei der Mariengarten von Mitgliedern der Pfarrgemeinde neugestaltet worden.

Wer erkennt, was auf unserem neuen Rätselbild zu sehen ist, kann die Antwort per E-Mail an verlosung-speyer@rheinpfalz.de oder per Post an DIE RHEINPFALZ, Lokalredaktion, Heydenreichstraße 8, 67346 Speyer schicken. Bitte Name und Wohnort angeben. Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir jede Woche ein „Uffbasse“-Badetuch, ein Set aus zwei 0,5-Liter-RHEINPFALZ-Dubbetassen sowie ein Set aus einem RHEINPFALZ-Zugbeutel und einer Powerbank. Einsendeschluss ist Montag, 29. Juli.

Verlosung

Ein „Uffbasse“-Badetuch gewonnen hat Markus Bueltemann aus Römerberg.

Zwei 0,5-Liter-RHEINPFALZ-Dubbetasse gewonnen hat Vanessa Hauke aus Hanhofen.

Einen RHEINPFALZ-Zugbeutel und eine Powerbank gewonnen hat Karola Varlemann aus Harthausen.

Die Preise können in der Lokalredaktion, Heydenreichstraße 8, in Speyer abgeholt werden: von Montag bis Freitag, 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr.