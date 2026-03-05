Im Pfarrheim St. Jakobus in Schifferstadt findet eine Kleidertausch-Aktion statt. Am Freitag, dem 13. März laden die Fairtrade-Stadt Schifferstadt, die Gleichstellungsbeauftragten und das Weltladen-Team von 17 bis 19 Uhr zu der Aktion ein. „Wer zum Kleidertausch kommt, wird nicht nur Altes los, sondern darf sich außerdem über neuwertige Lieblingsteile freuen, macht anderen eine Freude und schont ganz nebenbei Umwelt und Geldbeutel. Jedes Kleidungsstück, das nicht produziert werden muss, spart Ressourcen ein und verringert Müll“, so die Stadt in ihrer Ankündigung. Maximal 20 gut erhaltene Kleidungsstücke können demnach mitgebracht werden, die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Vor Ort wird die Kleidung in T-Shirts, Hosen, Pullover und so weiter sortiert. Kleidung, die am Ende übrig bleibt, geht an die „Wühlmaus“, den Secondhandladen des Deutschen Kinderschutzbunds Rhein-Pfalz-Kreis in der Rehbachstraße 4.