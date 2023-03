Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Team der Kleiderstube Böhl-Iggelheim spendet traditionell das erwirtschaftete Geld für den guten Zweck. Ursprünglich bereits im Oktober sollte die stattliche Summe von 22.500 Euro an die Vereine des Orts überreicht werden. Wegen der Corona-Auflagen wurde der Termin verschoben und wird nun am Dienstag virtuell veranstaltet. Doch mangels neuer Einnahmen wird es so schnell keine weitere Ausschüttung geben.

Die Kleiderständer und Regale sind prall gefüllt. Das Team der Kleiderstube hat die Winterware weggeräumt und stattdessen eine große Auswahl an Blusen, Tops, sommerlichen