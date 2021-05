Limburgerhofs Erste Beigeordnete Rosemarie Patzelt (FWG) ist ein wenig verzweifelt. Der Keller, zu dem die Stufen an der Rückseite der Carl-Bosch-Schule führen, ist zu klein und zu eng, als dass sich dort mehrere Menschen in Corona-Zeiten aufhalten könnten. Aber in diesem Keller ist die Kleiderkammer der Gemeinde. Und die wird gebraucht.

Mehrmals hat Rosemarie Patzelt bereits im Amtsblatt annonciert. Umsonst. Keiner mag bislang einen geeigneten Raum zur Verfügung stellen. „Einer, der groß genug ist, um die erforderlichen Abstände einzuhalten, und vor allem auch noch bezahlbar. Wir können keine vier Euro pro Quadratmeter zahlen“, sagt Patzelt. Natürlich wolle die Gemeinde Miete zahlen, aber eben nicht allzu viel – immerhin soll die Kleiderkammer noch etwas abwerfen – Geld, das stets für gute Zwecke gespendet wird. Vereine und Einrichtungen im Ort profitieren davon. Der Bürgerbus etwa, der durch die Gemeinde fährt, wird von den Erlösen finanziert. Die Kleiderkammer in Limburgerhof gibt es bereits seit 22 Jahren. Fünf Damen engagieren sich dafür.

Kundschaft und Personal schützen

Seit März nun – seit dem ersten Lockdown – hat die Kleiderkammer jedoch geschlossen. „Es geht nicht nur darum, unsere Kundschaft zu schützen, sondern auch unsere Damen, die ehrenamtlich im Laden stehen. Sie sind zum Teil 70 Jahre und älter. Sie gehören zur Risikogruppe“, sagt Rosemarie Patzelt. „100 Quadratmeter aufwärts sollte die neue Fläche für die Kleiderkammer haben, damit wir coronakonform unsere Ware anbieten können.“ Gute und günstige Kleidung gibt es Patzelt zufolge genug. „Die Leute haben es ausgenutzt, dass sie wegen Corona vermehrt zu Hause waren, und kräftig ihren Kleiderschrank aussortiert.“

Eine gute Lösung muss her

Limburgerhofs Erste Beigeordnete hofft, dass nun doch noch jemand ein faires Angebot macht und sich passende neue Räume finden. Denn erstens gibt es Kunden, die auf das Sortiment angewiesen sind und sich nun, da es auf den Winter zugeht, gerne mit warmer Kleidung eindecken würden. Zweitens fehle den älteren Damen ihr Engagement in der Kleiderkammer. Drittens könnten gerade in Corona-Zeiten Einrichtungen und Vereine eine Spende aus der Kasse der Kammer gut gebrauchen. „Ich wünsche mir wirklich eine gute Lösung. Denn Fakt ist: Im Souterrain der Carl-Bosch-Schule können wir auf absehbare Zeit nicht wieder aufmachen.“