Der Umzug ist geschafft, am 23. Oktober geht es wieder weiter. Dann öffnet die Kleiderkammer vom Sozialverein Kunterbunt an ihrem neuen Standort im Kleinerweg. Besonders auf eine Spende hoffen die Vereinsmitglieder nun mit Blick auf die kommenden Wochen nach der Wiedereröffnung.

Ganz so viel Platz für ein Lager wie am alten Standort im Pfalzring gibt es für die Kleiderkammer des Sozialvereins nun nicht mehr. Alles ist in zwei Baucontainern untergebracht. Im Kleinerweg hinter dem Jugendzentrum können künftig deshalb weder Spielsachen noch Schuhe angenommen werden, bedauerte Vereinsmitglied Andrea Hettmannsperger bei einem ersten Blick in die neuen Räume. Nach dem Auslaufen des Mietvertrags zwischen dem Rhein-Pfalz-Kreis und dem Unternehmen Deutsche Wohnen für die Räumlichkeiten im Pfalzring, in denen auch das Asylbewerberheim untergebracht war, soll die Kleiderkammer nun am 23. Oktober an ihrem neuen Standort öffnen.

Betrieben wird das Projekt von den Mitgliedern des Sozialvereins Kunterbunt und freiwilligen Helfern. „Insgesamt übernehmen zehn Leute die Aufgaben in der Kleiderkammer“, erklärt Hettmannsperger. Die gespendeten Kleider bekommt der Verein von den Bürgern aus der Umgebung. Angenommen werden Kleidung für Kinder und Erwachsene.

Im Moment hoffen die Vereinsmitglieder vor allem auf Winterkleidung, die die Bedürftigen in den kommenden Monaten warmhalten soll. Auch sie soll in den Containern untergebracht werden. „Für eine Summe von 3000 Euro wurden die Container von der Gemeinde gekauft und dem Sozialverein zur Verfügung gestellt“, erklärt Bobenheim-Roxheims Bürgermeister Michael Müller (SPD). In den Containern gibt es außer einem kleinen Lagerraum zwei Räume für die angebotene Kleidung der jeweiligen Saison. Neben der Kleiderkammer bietet der Sozialverein eine Essensausgabe in Zusammenarbeit mit der Frankenthaler Tafel an – immer mittwochs um 12 Uhr im Kurpfalztreff. Wo der künftig dauerhafte Standort des Angebots sein wird, ist noch unklar.

