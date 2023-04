Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim Cabrio- oder Motorradfahren mit seiner Freundin genießt er die Schönheiten der Pfalz, sagt Klaus Räuchle. Für die AfD will der 59-Jährige nun in den Landtag einziehen. Räuchle ist in Ludwigshafen und Dannstadt aufgewachsen und arbeitet seit 1976 bei der Kreisverwaltung. Er ist geschieden und alleinerziehender Vater von drei Kindern.

Herr Räuchle, was ist für Sie das wichtigste politische Thema aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, für das Sie sich in Mainz einsetzen werden?

Die Verhinderung neuer